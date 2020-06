Le calendrier final de la Ligue des Champions connu !

Ce mercredi, l’Uefa a confirmé que la Ligue des champions allé rependre avec un format à élimination directe. Les quarts, demis et la finale se joueront en match unique, à Lisbonne. Mais avant ces matches, il faudra régler le cas des 4 huitièmes de finales restants.

C’est à dire, les matchs FC Barcelone vs Naples, Bayern Munich vs Chelsea, Juventus vs Lyon et Manchester City vs Real Madrid. Selon l’UEFA, ces 4 matches se joueront le samedi 8 et le dimanche 9 août. Cependant, ces matches ne se joueront pas à Lisbonne, contrairement au reste de la compétition.

En effet, le Barça, la Juve, le Bayern et Manchester City, qui se sont déplacés au match aller, accueilleront leurs adversaires dans leurs stades respectifs. C’est seulement à la fin de ces matches que les équipes qualifiées rejoindront le Portugal et sa capitale, Lisbonne, pour la fin de la Ligue des champions.