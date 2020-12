Révélation…Moussa Sow de la Cojer est en liberté provisoire

Moussa Sow doit se taire car il est en liberté provisoire.

Communiqué de « Jeunesse Ouverte à Mimi Toure »

Moussa Sow Coordonnateur de la Cojer, un accident de l’histoire politique du pays. C’est triste pour le parti, l’APR qu’on a connu ce temps-ci risque de sombrer. Plus grave encore, quand on entame un second et dernier mandat avec la trahison, l’humiliation et le mépris du peuple, de telles sorties malencontreuses et idiotes ne sauraient manquer. Aider Macky Sall c’est lui faire respecter sa parole sur la limitation des mandats en lui rappelant sa prière de deux rakkas ( 7rakkas et 5 rakkas suivi du salut final).

Le pire encore, c’est quand on met à la tête de la jeunesse de l’APR à l’occurrence Moussa Sow un jeune en liberté provisoire pour avoir attenter à la vie de son Maire.

Alors si vous prétendez être les porte-étendard d’un régime agonisant dans la honte, vous dites à votre mentor de respecter la constitution et vous perdez votre temps car le peuple est mature.

Jeunesse Ouverte à Mimi Toure