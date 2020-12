Macky attaqué…Le Palais, L’APR et La Task force en panne

Mimi Touré en scène : Les ténors de l’APR en planque

L’ancienne Présidente du Conseil économique, social et environnemental Aminata (Mimi) Touré devient la nouvelle terreur de l’Alliance pour la République (APR), parti auquel elle appartient jusqu’ici officiellement, car n’y ayant pas démissionné ou faisant l’objet d’exclusion. Seulement, Mimi Touré sème en ce moment la terreur au sein du parti présidentiel. Mimi Touré est actuellement au-devant de la scène pour avoir solennellement déclaré au cours d’une conférence mondiale virtuelle organisée par le National democratic institutite (NDI) que le Président de la République Macky Sall ne peut prétendre à un troisième mandat constitutif à la tête de l’Etat du Sénégal, conformément à la Constitution. Mimi Touré y ajoute que le Président de la République Macky Sall l’avait même déclaré publiquement.

Une déclaration qui met en mal le parti présidentiel. Face à la sortie de Mimi Touré, l’APR se trouve en panne. Où sont-elles les grandes gueules du Palais devenues subitement sans voix ? La Task Force républicaine, une des dernières trouvailles de Mahmout Saleh pour mieux vendre du vent au Chef de l’Etat Macky Sall et qui a là ? une excellente occasion de se signaler, est introuvable. Son mentor Mahmout Saleh lui-même, est absent.

Pauvre Macky Sall, il se retrouve seul et mal défendu par ses alliés. Avec la mise en place de la Task Force Républicaine (TFR), la Convergence des cadres républicains (CCR) recalée, ne sait à quelle voix se donner. Seydou Guèye, le ministre, coordonnateur du Pôle communication de la présidence, et celui de l’APR est comme aphone, le ministre Abdou Latif Coulibaly secrétaire général du gouvernement se trouve lui en hibernation. Brr, l’entourage du Président Macky Sall commence à montrer ses limites ! Personne pour apporter la « bonne » réplique à Mimi Touré.

Après la sortie de Mimi Touré, les réactions du camp présidentiel restent timides et non percutantes. C’est comme si, on préfère montrer queue basse à l’APR. Surtout qu’au sein de l’APR, jusqu’ici, tous ceux qui ont osé déclarer que Macky Sall ne peut prétendre à un troisième mandat consécutif à la Présidence de la République, ont été bannis de ses rangs. Mimi Touré a réussi à imposer le silence à l’APR. Or, en politique, le silence n’a jamais été une bonne stratégie.

La rédaction de Xibaaru