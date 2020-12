Fonds Force Covid-19 : 2 milliards destinés à la presse et à la culture « disparus »

Un parfum de détournement secoue le Fonds Force Covid-19. Une somme de 2 milliards de Fcfa, destinée au secteur de la presse et aux acteurs culturels, est introuvable. Le ministre des Finances affirme, dans son budget 2021, avoir dépensé 1 milliard 65 millions destiné à la Sodav et 900 millions pour appuyer la presse et la culture urbaine.

D’abord, c’est le DAGE du ministère de la Culture qui dément Abdoulaye Daouda Diallo, soutenant que ce n’est pas 1 milliard 65 millions. « Le milliard 65 millions, c’est le réaménagement que le ministère avait fait en interne », explique-t-il dans le journal Source A.

Même son de cloche chez les professionnels des médias. « On n’a rien reçu du Fonds Force Covid-19 des 1000 milliards. Je peux en attester en tant que président du CDEPS », fulmine Mamadou Ibra Kane.

Le DG de la Sodav, Ali Bathily, renseigne: « Le milliard que notre structure a reçu n’est pas une subvention (…). Nous avons rendu le reliquat (Ndlr : 532 millions Fcfa) au ministère de la Culture, comme il nous l’a demandé. »