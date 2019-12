Attaqué ces derniers temps par des membres de son propre parti, le vice-président à l’Assemblée Nationale de préciser sa posture au niveau de l’Apr.

En terme clair, Moustapha Cissé Lô dit que le président Macky Sall ne pense pas une seconde à le renvoyer du parti dont il est membre fondateur. Selon lui, le président peut lui en vouloir par moment mais n’est pas dans les dispositions de se séparer de lui.

Très en verve, Moustapha Cissé Lô croit dur comme fer que personne au monde ne peut lui ôter sa liberté de ton et d’exprimer sa pensée et qu’au vu de la situation qui prévaut dans Alliance Pour la République qui n’augure rien de bon à cause des vautours politiques qui sont prompts à diaboliser les responsables dont le franc parlé dérange plus d’un titre.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn