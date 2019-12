Cissé Lô-Yakham Mbaye…des révélations honteuses

Attaques, contre-attaques : Entre Cissé Lô et Yakham Mbaye, l’escalade des injures

Le Directeur général du quotidien national Le Soleil, Yakham Mbaye a osé se dresser à travers les chemins du député Moustapha Cissé Lô, qui fait en ce moment feu de tout bois. Yakham Mbaye a osé même accuser Moustapha Cissé Lô d’être au cœur de plusieurs cas de scandales financiers. En somme, Yakham Mbaye accuse Moustapha Cissé Lô de s’enrichir illicitement.

Pire, Yakham Mbaye menace Moustapha Cissé Lô et lui promet d’autres déballages contre sa personne. Des menaces sur des détournements et même des conduites antis conjugales sont brandies par le Directeur général du quotidien national Lee Soleil, Yakham Mbaye contre le vice-Président de l’Assemblée nationale et Président du parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Yakham Mbaye a été le premier à emprunter ce chemin très caillouteux de déballages à l’endroit de Moustapha Cissé Lô, alors qu’il n’était nullement visé de façon directe par les sorties de ce dernier. Suffisant pour que la famille de Moustapha Cissé Lô, notamment son fils, sous le sobriquet de Junior sorte de ses gonds. Yakham Mbaye est vivement pris à partie par le fils de Moustapha Cissé Lô. Une guéguerre au ras de pâquerettes entamée cependant par le Directeur général du quotidien national Le Soleil qui s’estime dans le rôle de bouclier du Président de la République, Macky Sall, quitte à fouiller sur certains faits de Moustapha Cissé Lô.

Ce n’est pas pour rien que le fils de ce dernier avait osé débarquer à l’Assemblée nationale pour s’en prendre au député Djibril War qui s’en était pris à son père. Rien de surprenant que lui-aussi à la mesure de la sortie de Yakham Mbaye contre son père, s’en prenne à lui à travers une attaque faite de déballages et de révélations sur le Directeur général du quotidien national Le Soleil. Le fils de Moustapha Cissé Lô, Junior ne s’est pas privé de publier une vidéo, montrant Yakham Mbaye dans une posture peu convenable au cours d’une soirée à l’occasion de l’anniversaire d’un de ses amis.

Ce qui n’a pas empêché au Directeur général du quotidien Le Soleil de répliquer.

Entre Moustapha Cissé Lô et Yakham Mbaye, survient le temps de l’escalade des injures et de déballages rétrogradés à un rang très bas. Comme, on le sait, quand on fouille dans le passé d’individus qui ne sont que des parvenus, leurs passages ne peuvent qu’être garnis de cafards. Et, à travers cette hostilité déclenchée entre Yakham Mbaye et Moustapha Cissé Lô, on peut s’attendre à d’autres révélations aussi croustillantes sur la vie privée de l’un et de l’autre.

La rédaction de Xibaaru