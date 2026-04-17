Ebullition du front social…la stratégie «parler-vrai» du duo Diomaye-Sonko

Confronté à des revendications multisectorielles qui menacent la stabilité du pays, le gouvernement tente d’imposer une nouvelle grammaire du dialogue social. Entre concessions historiques dans l’éducation et bras de fer musclé dans la santé, le régime joue sa crédibilité sur sa capacité à concilier les aspirations populaires avec les rigueurs du référentiel « Sénégal 2050 ».

Le Premier ministre Ousmane Sonko a rompu avec les codes traditionnels de la communication gouvernementale ce jeudi, lors d’une adresse solennelle aux partenaires sociaux. En plaçant l’écoute au centre de l’action publique, il a instauré une posture de « transparence radicale ». Pour le chef du Gouvernement, l’État ne doit plus se murer dans le déni des souffrances des travailleurs, mais doit impérativement inscrire ses réponses dans le « tempo des réformes », une manière subtile de demander aux syndicats d’ajuster leurs horloges à celle des finances publiques.

Dans le secteur de l’éducation, véritable baromètre du climat social, cette approche semble porter ses fruits après un marathon de négociations les 13 et 14 avril. Le Gouvernement et le G7 ont ainsi stabilisé un protocole d’accord qui s’attaque aux racines du mal-être enseignant. Outre la revalorisation de la carrière, la décision majeure de porter l’âge de la retraite à 65 ans et le reversement des agents au Fonds National de Retraite (FNR) marquent un tournant social attendu depuis des décennies, offrant une perspective de fin de carrière plus digne.

Pour désamorcer la méfiance, Ousmane Sonko a utilisé un levier puissant : sa propre situation familiale. En rappelant que ses enfants fréquentent l’école publique, il a lié son destin personnel à celui de l’institution. Ce plaidoyer contre le « sabotage » du système éducatif vise à restaurer un contrat de confiance, transformant l’école publique en un espace de destin commun plutôt qu’en un simple service administratif déshumanisé, un argument de poids pour écarter le spectre d’une année blanche.

Sur le terrain technique, le régime Diomaye-Sonko mise sur la modernisation pour éradiquer les lenteurs qui empoisonnent le quotidien des fonctionnaires. La promesse d’une digitalisation complète des actes de gestion d’ici 2027 et l’interconnexion immédiate des plateformes MIRADOR, Girafe 2 et Solde répondent à une exigence de justice administrative.

En s’engageant à régulariser les cotisations sociales des contractuels d’ici juin 2027, l’État s’attaque enfin à la précarité qui frappe une large frange du corps enseignant. Cependant, cette dynamique de réconciliation se heurte au mur de la santé. Le collectif And Gueusseum a radicalisé sa posture ce 16 avril, qualifiant le projet de « livre blanc » gouvernemental de simple manœuvre de diversion. En exigeant la matérialisation des accords résiduels avant le 30 avril, les syndicalistes de la santé mettent l’exécutif au défi de passer des paroles aux actes. Ce bras de fer souligne la difficulté pour le pouvoir de clore des dossiers hérités du régime précédent tout en lançant ses propres chantiers.

La critique des partenaires sociaux de la santé ne s’arrête pas aux questions pécuniaires ; elle touche au cœur de la gouvernance. En dénonçant des « problèmes de casting » au sein du ministère de l’Hygiène publique, And Gueusseum pointe un déphasage entre les ambitions de souveraineté sanitaire du plan Sénégal 2050 et la réalité du pilotage sectoriel. Cette charge virulente contre la « déliquescence » du ministère révèle que la crise est autant politique que sociale, mettant à l’épreuve la cohésion de l’équipe gouvernementale.

Pour contenir l’ébullition du front social, le Gouvernement multiplie les engagements financiers précis, espérant que la précision des dates calmera l’impatience. Cette stratégie vise à remplacer les promesses évasives par un calendrier de décaissement rigoureux, bien que conditionné par la santé économique du pays.

La pérennisation de ce calme précaire repose désormais sur le nouveau Comité technique sectoriel, présidé par le Ministre de la Fonction publique. Ce mécanisme de suivi trimestriel doit empêcher que les accords ne finissent « dans les tiroirs de l’oubli », une crainte récurrente des syndicats. Si cette structure parvient à maintenir un canal de communication fluide, elle pourrait devenir le laboratoire d’une nouvelle forme de cogestion sociale, essentielle pour la stabilité nécessaire aux réformes structurelles.

La méthode Diomaye-Sonko face au front social est un mélange d’empathie affichée et de réalisme budgétaire inflexible. Si le succès semble à portée de main dans l’éducation, le front de la santé reste une zone de fortes turbulences. La capacité du régime à éteindre les feux de la contestation par des « réformes en progrès » déterminera si le Sénégal peut entamer sa transition vers 2050 dans la paix sociale ou si les revendications sectorielles freineront l’élan de rupture promis.

La rédaction de Xibaaru