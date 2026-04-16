AFP et Taxawu Sénégal renforcent leur coopération pour une opposition unie

Dans le cadre du renforcement du dialogue démocratique et de la consolidation des forces vives de la Nation, une importante délégation de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), conduite par son Secrétaire général, l’honorable député-maire Mbaye Dione, a rencontré ce mardi 14 avril une délégation de Taxawu Sénégal dirigée par son président Khalifa Ababacar Sall.

Cette rencontre, placée sous le signe de la fraternité, a permis aux deux organisations politiques d’échanger en profondeur sur la situation sociale, économique et politique du pays ainsi que sur les grands enjeux qui interpellent la Nation.

À l’issue des discussions, les deux délégations ont convenu de renforcer leur convergence de vues sur la nécessité de préserver les acquis démocratiques et de promouvoir une opposition plus forte et responsable au service des populations ; coordonner leurs réflexions et actions dans l’espace politique afin d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations des Sénégalais ; mettre en place un cadre de concertation permanent, sous la conduite des deux leaders, pour suivre l’évolution de la situation nationale et affiner des stratégies communes.

L’AFP et Taxawu Sénégal ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de progrès, de justice sociale et de paix. Elles ont également lancé un appel à l’ensemble des acteurs politiques de l’opposition à privilégier l’unité dans l’intérêt supérieur de la Nation, afin de construire une alternative crédible et gagnante.