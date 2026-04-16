132 migrants secourus au large de Dakar par la Marine

La Marine nationale sénégalaise a mené, ce mercredi 15 avril 2026, une opération de sauvetage en haute mer, permettant de secourir 132 personnes en situation de migration irrégulière. L’embarcation, une pirogue en difficulté, a été localisée à environ 150 kilomètres des côtes de Dakar.

Ces candidats à l’émigration, d’après Seneweb, tentaient de rejoindre clandestinement des destinations étrangères, au péril de leur vie, dans des conditions particulièrement précaires.

Après leur prise en charge en mer, les migrants ont été acheminés vers la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont été débarqués en toute sécurité. Ils ont ensuite été confiés aux services compétents pour les procédures d’identification, d’assistance et de suivi.