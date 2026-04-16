Du nouveau dans l’affaire Aziz Dabala !

Dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, la Division des investigations criminelles (DIC) a procédé à l’extraction de sept suspects impliqués dans l’affaire du double meurtre de Pikine-Technopole, qui a coûté la vie à Aziz Dabala et Waly.

Il s’agit de El Hadji Mamadou Lamine Diao alias Modou Lo, Assane Diaw, Serigne Sarr, Ababacar Bâ, Oumar Guèye, Fallou Diop et Nabou Lèye, selon des sources de Seneweb.

Après avoir subi des prélèvements d’ADN, les suspects vont regagner leur cellule.

Source : Seneweb