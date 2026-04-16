Yeumbeul : Un duo spécialisé dans le vol à l’arraché neutralisé par la police

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul (COMICO) a porté un coup dur à l’insécurité dans la banlieue dakaroise avec le démantèlement d’un duo de malfaiteurs spécialisé dans les vols à l’arraché. Les deux individus ont été déférés au parquet le 13 avril 2026 pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence, usage de moyens de locomotion et usage de la force.

L’affaire fait suite à une série de plaintes enregistrées dans la zone de Yeumbeul, notamment entre les quartiers « Juma Peulh Fouta » et « Mbed Fass ». Parmi les victimes figurent un tailleur ainsi que deux enseignantes, tous ciblés dans des circonstances violentes.

Selon les éléments de l’enquête, les mis en cause opéraient à bord d’une moto de type « Jakarta », qu’ils utilisaient pour surprendre leurs victimes. Le 4 mars 2026, ils auraient dérobé une motocyclette stationnée près de l’atelier du tailleur. Plus récemment, le 8 avril, ils se seraient illustrés dans deux agressions distinctes, en plein jour et de nuit, visant les deux enseignantes. Ces dernières ont été violemment dépouillées de leurs perruques, de leurs sacs à main contenant téléphones, argent et effets personnels, dont une Bible.

Les investigations menées par les éléments du commissariat ont permis d’identifier les suspects, qui ont été interpellés dans la nuit du 10 avril 2026. Une perquisition effectuée à leur domicile a conduit à la saisie de deux perruques appartenant aux victimes.

Confrontés aux plaignants, les deux individus ont été formellement reconnus. Lors de leur audition, ils ont également reconnu les faits qui leur sont reprochés.

À l’issue de la procédure, ils ont été présentés devant le procureur de la République, où ils devront répondre de leurs actes devant la justice.