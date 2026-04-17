Il sort fumer une cigarette…à son retour, son enfant de 3 ans disparaît

Le drame s’est produit vendredi 10 avril à Saint-Louis, aux États-Unis.

Un père de famille est descendu fumer une cigarette, laissant son fils Travis sans surveillance.

Lorsqu’il est remonté au 11ème étage, son enfant de 3 ans avait disparu.

L’homme a alors appelé la police.

Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux, elles ont découvert le corps sans vie du garçonnet qui gisait au pied de l’immeuble.

Selon les premiers éléments de l’enquête, Travis a chuté du 11ème étage durant l’absence de son père.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Source : F D