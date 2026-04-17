Tamba : La coalition Diomaye Président lance l’appel à une “Dream Team” nationale

Tambacounda s’est transformée en véritable scène politique lors d’un grand rassemblement marqué par une mobilisation populaire impressionnante. Dans une atmosphère électrique, rythmée par chants et slogans, Alpha Thiam, Directeur général de l’ADEPME, a pris la parole au nom de la coalition Diomaye Président. Son discours, énergique et tourné vers l’avenir, a donné le ton dès l’ouverture : « Ce n’est pas un simple meeting, c’est un engagement, un tournant. »

Devant une foule acquise à la cause, il a inscrit cette rencontre dans la dynamique impulsée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, saluant sa vision et son courage. Il a rappelé que la récente tournée économique du chef de l’État dans le Sénégal oriental a marqué une étape décisive, faisant de Tambacounda un symbole d’espoir et de renouveau. « Le Président a parlé, aujourd’hui Tambacounda répond », a lancé Thiam, déclenchant une ovation.

Le responsable politique a également rendu hommage à Aminata Touré, superviseure générale de la coalition, décrite comme une figure de rigueur et de référence. Il a salué l’engagement des élus locaux, citant notamment le maire Pape Banda Dièye, présenté comme un pilier de la mobilisation régionale.

Au cœur de son intervention, Alpha Thiam a insisté sur le rôle stratégique de Tambacounda dans le projet national. Loin d’être une périphérie, la région est selon lui une terre de jeunesse, de ressources et de potentiel, appelée à devenir un moteur économique dans le cadre de l’Agenda Sénégal 2050. Mais cette ambition, a-t-il souligné, ne pourra se réaliser qu’à travers l’unité et la discipline collective.

Sur le plan politique, il a plaidé pour une accélération des réformes et un alignement total de l’action gouvernementale avec la vision présidentielle, rejetant toute forme de blocage institutionnel. Son appel le plus marquant a été celui d’une large union nationale : il a invité des personnalités issues du pouvoir, de l’opposition et de la société civile à rejoindre la coalition afin de bâtir une véritable « Dream Team du Sénégal », rassemblant toutes les compétences autour d’un projet commun.

S’adressant aussi aux citoyens, aux travailleurs et aux jeunes, il a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective : « La coalition Diomaye Président n’est pas une coalition de plus, c’est une coalition de rupture, de responsabilité et d’espoir. »

Le meeting s’est conclu dans une ferveur populaire, avec des slogans repris en chœur : « NIOUNN DIOMAYE LANIOU BEUGG ! » À Tambacounda, le message est clair : la bataille politique est lancée, et la coalition entend s’imposer comme une force centrale, portée par l’unité et la volonté de transformer profondément le pays.