Centenaire Wade : Une délégation du PDS reçu par le président Diomaye

A l’approche de la commémoration du centenaire de l’ancien Président de la République, Maître Abdoulaye Wade (29 mai 1926-29 mai 2026), le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a reçu, ce vendredi matin, une délégation du Parti démocratique sénégalais (PDS), au palais de la République.

La délégation conduite par Nafissatou Diallo, est venue transmettre un message de l’ancien Chef de l’État, Abdoulaye Wade au Président Faye.

Devant ses hôtes, le Chef de l’État a exprimé l’affection particulière qu’il porte à son prédécesseur, saluant en lui une figure politique majeure, tant en Afrique qu’à l’échelle internationale. Rappelant le parcours et l’action du Pape du Sopi pour la Nation, le Président Faye souligne que le libéral en Chef a contribué à forger l’image et le prestige du Sénégal, aujourd’hui reconnu et respecté sur la scène mondiale.

L’État, à travers le ministère de la culture, compte ainsi rendre un vibrant hommage à l’ancien Président de la République qui fête ses 100 ans le 29 mai prochain.