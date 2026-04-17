Cheikh Oumar Diagne : «Sonko c’est Diomaye et Diomaye c’est Sonko…»

Bassirou Diomaye Faye en désaccord avec Ousmane Sonko et vice-versa : cet épisode s’est publiquement produit plusieurs fois durant les deux premières années du régime actuel. Ce qui a créé, chez certains observateurs, un fossé entre les réalisations du Premier ministre d’une part, et celles du Président, d’autre part.

Mais ce schéma ne convainc pas Cheikh Oumar Diagne. Invité spécial de Seneweb, le leader du parti Rassemblement pour la vérité / And Ci Deug pense plutôt qu’il s’agit d’une stratégie pour segmenter le bilan du pouvoir actuel. Une stratégie qui ne réussira pas auprès des « Sénégalais conscients », soutient-il.

« Ils sont pareils. Ils sont identiques. Sonko c’est Diomaye et Diomaye c’est Sonko. Ils ne réussiront pas à enlever ça de la tête des Sénégalais conscients. Les gens qui réfléchissent savent qu’ils partagent le bilan de ce régime. Ils ne peuvent mettre en place des subterfuges ou des stratégies politiques pour tromper les Sénégalais et leur faire croire que c’est lui le bon et l’autre le mauvais. C’est faux et ça ne passera pas », dit-il.

Toutefois, s’ils partagent le même bilan et les mêmes orientations, Cheikh Oumar Diagne pense que les deux hommes forts du pays ont des personnalités totalement différentes. « Quand tu regardes bien ou même que tu les fréquentes, tu comprends rapidement qu’ils sont différents à bien des égards. Ils n’ont pas le même tempérament, pas la même nature, pas la même logique et encore moins le même état d’esprit. Ce qu’ils partagent, c’est un combat et un idéal qu’ils retrouvent à Pastef. Mais à part ça, ils sont totalement différents », argumente le leader politique.

Dans son analyse, Cheikh Oumar Diagne reproche au tandem au pouvoir un virement idéologique par rapport aux promesses initialement faites au peuple sénégalais, notamment celle de la rupture avec le système. « Aujourd’hui, des gens qui étaient avec Wade, puis avec Macky, cheminent avec eux, pendant que d’autres qui avaient délaissé le Premier ministre durant les évènements entre 2021 et 2024 se sont ravisés et ont été accueillis. Les deux (Diomaye et Sonko) ne sont ni conséquents ni cohérents », fustige-t-il.

Source : Seneweb