Plateforme senevisa.com : Le ministère des Affaires étrangères alerte

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur met en garde contre une plateforme dénommée « Senevisa.com », présentée comme un service de délivrance de visa pour le Sénégal.

Selon les autorités, il s’agit d’un site frauduleux mis en place par des faussaires qui réclament de l’argent aux usagers en échange de prétendues démarches de visa d’entrée et de séjour.

Face à cette situation, le ministère indique avoir saisi la justice afin d’ouvrir une enquête et d’obtenir le lancement de procédures pour la fermeture de la plateforme. L’objectif est de mettre fin rapidement à ces pratiques jugées trompeuses et de protéger les potentiels demandeurs.

Les autorités rappellent que les demandes de visa pour entrer et séjourner au Sénégal relèvent uniquement des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger. Elles précisent également qu’aucune plateforme privée n’est habilitée à percevoir des frais dans ce cadre.

Le ministère invite les usagers à la vigilance et les encourage à vérifier systématiquement les sources officielles avant toute démarche en ligne. Toute modification future des procédures de visa sera, assure-t-il, portée à la connaissance du public.