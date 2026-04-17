Tentative de corruption d’un juge : Un marabout et un entrepreneur arrêté

Seneweb lève un coin du voile sur une affaire de tentative de corruption visant le juge du 2e cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Selon nos informations exclusives, c’est le procureur Saliou Dicko qui a ordonné l’arrestation de l’entrepreneur Cheikh Guèye et du marabout Hady Sy. Les deux hommes ont été interpellés hier par les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar.

D’après nos sources, Cheikh Guèye, inculpé dans une affaire de corruption impliquant l’ancien ministre Ismaïla Madior Fall, cherchait à entrer en contact avec le magistrat instructeur en charge de son dossier. Pour ce faire, il aurait sollicité les services du religieux Hady Sy, à qui il a remis la somme de 10 millions de FCFA afin d’obtenir un rendez-vous avec le juge.

Le contact établi, Cheikh Guèye s’est rendu dans le bureau du magistrat, à qui il a proposé une valise contenant les 10 millions de FCFA dans le but de le corrompre. Une tentative que le juge Maguette Thiam a fermement rejetée, avant de le faire expulser de son bureau.

Informé des faits, le procureur Saliou Dicko a aussitôt déclenché une procédure de soit-transmis, conduisant à l’arrestation des deux mis en cause. Actuellement en garde à vue, Cheikh Guèye et Hady Sy seront présentés au procureur ce lundi.

Source : Seneweb