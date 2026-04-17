Palais : Saly Sarr présente sa médaille mondiale au président 

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce matin au Palais de la République l’athlète sénégalaise Saly Sarr, venue lui présenter sa médaille de bronze remportée lors des Championnats du monde d’athlétisme en salle.

Au cours de cette audience, le Chef de l’État a salué une performance « de très haut niveau », adressant à la sportive ses chaleureuses félicitations, ainsi que celles de l’ensemble de la Nation. Cette distinction internationale vient, selon lui, « honorer le Sénégal et illustrer le potentiel de son athlétisme sur la scène mondiale ».

La rencontre s’est tenue en présence d’une délégation composée notamment du président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme et de l’agent de l’athlète. Les échanges ont également porté sur les perspectives à venir, en particulier les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, pour lesquels Saly Sarr apparaît comme l’une des principales chances de médaille pour le Sénégal.

Profitant de cette occasion, le Président de la République a réaffirmé son engagement à renforcer l’accompagnement des sportifs de haut niveau. Il a insisté sur la nécessité de garantir des conditions optimales de préparation, afin de permettre aux athlètes sénégalais de défendre dignement les couleurs nationales lors des prochaines échéances internationales.

Cette audience témoigne, une fois de plus, de la volonté des autorités sénégalaises de soutenir le développement du sport et de promouvoir l’excellence au plus haut niveau.