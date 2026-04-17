Saint-Louis : Démantèlement d’un réseau d’escroquerie au visa

L’Antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées a procédé au déferrement au parquet d’un individu poursuivi pour association de malfaiteurs et escroquerie au visa.

L’enquête a été ouverte à la suite de la plainte d’une victime ayant versé une avance de 3 000 000 FCFA à la mise en cause, en échange de la promesse d’obtention d’un visa pour le Canada. Malgré ce paiement, effectué contre décharge, et l’expiration du délai convenu de deux mois, aucun visa n’a été délivré et les fonds n’ont pas été remboursés.

Entendue par les enquêteurs, la suspecte a reconnu les faits, tout en affirmant qu’elle agissait comme simple intermédiaire. La médiatisation de l’affaire a conduit à l’identification d’une seconde victime, qui a dénoncé une escroquerie similaire portant sur un montant de 2 000 000 FCFA. Là encore, la mise en cause a admis avoir perçu la somme.