Diamaguène : Deux agresseurs interpellés après une série de vols nocturnes

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé, dans la nuit du 16 avril 2026, à l’interpellation de deux individus impliqués dans des agressions nocturnes en réunion, mettant ainsi fin à leurs agissements dans la zone.

Les faits remontent au 15 avril 2026, aux environs de 21 heures. Les deux mis en cause avaient ciblé une jeune fille à proximité du mur du TER, dans le quartier Abdou Ndiaye, avant de la dépouiller de son téléphone portable sous la menace de violence.

Après leur forfait, les agresseurs se sont réfugiés dans un domicile à Diamaguène afin de partager le butin. Mais une dispute liée à la répartition des gains a éclaté entre eux, dégénérant en bagarre. Alertée par la situation, la grand-mère de l’un des suspects, prise de panique, a aussitôt sollicité l’intervention des forces de l’ordre.

Dépêchés sur les lieux, les éléments de la Brigade de Recherches (BR) ont interpellé l’un des individus, trouvé en possession du téléphone volé. Fait surprenant, l’appareil a sonné durant l’intervention, suite à l’appel d’une autre victime venant de subir une agression similaire.

Confronté aux éléments, le suspect, après avoir initialement nié les faits, a fini par passer aux aveux et a permis l’identification de son complice, qui a été rapidement localisé et arrêté par les policiers.

Placés en garde à vue, les deux individus sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue de leurs activités et d’éventuelles autres victimes.