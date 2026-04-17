Le PDS prépare le centenaire de Abdoulaye Wade

Reçu ce vendredi par le Président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre de la préparation du centenaire d’Abdoulaye Wade, le Parti Démocratique sénégalais (PDS) informe qu’au terme d’échanges, le chef de l’Etat a donné son accord pour y prendre part personnellement à l’évènement. Il a été retenu que la célébration se tiendra sous le Haut Patronage du chef de l’État.

Dans un communiqué, le PDS souligne que cette célébration s’annonce comme un « moment historique de rassemblement national, de reconnaissance et d’hommage à l’une des plus grandes figures de l’histoire politique du Sénégal et de l’Afrique ».

Le parti met en avant l’œuvre, la vision et l’engagement de l’ancien président, estimant que son action a profondément marqué la « trajectoire démocratique, économique et institutionnelle de notre pays ».

Le Parti Démocratique Sénégalais appelle l’ensemble de ses responsables, militants et sympathisants, ainsi que toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais attachés à l’histoire et à l’avenir de la Nation, à se mobiliser pleinement.

Selon le PDS, il s’agit de faire de ce « centenaire un moment d’unité, de fierté nationale et de transmission, à la hauteur de l’héritage du Président Abdoulaye Wade ».