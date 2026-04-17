Richard-Toll : un talibé de 12 ans se noie dans le canal de la CSS

Ce vendredi 17 avril 2026, vers 10 h 33, le commissariat urbain de Richard-Toll a été alerté par la brigade des sapeurs-pompiers d’une noyade survenue dans le canal d’irrigation de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), sous le pont reliant le quartier Khouma Thiarène à Diamaguène.

Les policiers, dépêchés rapidement sur les lieux, ont assisté au repêchage du corps sans vie de la victime par les sapeurs-pompiers, au terme de longues minutes de recherches. L’enfant, vêtu d’un simple short bleu foncé, ne présentait aucune trace suspecte apparente. Des prises de vue ont été effectuées sur la dépouille.

La victime est A. Diallo, élève coranique âgé de 12 ans domicilié au quartier Khouma Santhie. Selon sa grand-mère, B. Sy, présente sur les lieux, l’enfant avait quitté le domicile familial le matin pour aller mendier. C’est vers 10 h qu’elle a été informée du drame par des enfants qui jouaient à proximité du canal selon des sources de Seneweb.

Le procureur de la République a été saisi et une réquisition a été adressée à un médecin légiste afin de déterminer les causes exactes du décès.

Source : Seneweb