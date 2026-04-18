La contre-offensive de l’opposition face au « rouleau compresseur » de Pastef

Le climat politique sénégalais s’électrise. Entre les alliances stratégiques de partis d’opposition et la rhétorique de rupture du Front pour la Défense de la République (FDR), l’opposition sort de sa torpeur. Face au projet de réforme du Code électoral, les adversaires du régime dénoncent une dérive autoritaire et préparent une riposte qui pourrait se jouer dans la rue.

Le dialogue démocratique sénégalais vient de franchir une étape majeure avec la rencontre, ce mardi 14 avril, entre deux formations historiques : l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) et Taxawu Sénégal. Sous la houlette de Mbaye Dione et Khalifa Ababacar Sall, cette entrevue a jeté les bases d’un front républicain structuré. En se retrouvant, ces deux forces politiques cherchent à combler le vide laissé par la déroute des anciennes coalitions et à proposer une alternative crédible face à l’hégémonie naissante de Pastef.

Cette rencontre ne s’est pas limitée à une simple courtoisie protocolaire ; elle a permis d’aborder les maux profonds qui traversent la société sénégalaise. Les deux délégations ont exprimé leur vive préoccupation face à la situation économique actuelle, marquée par la cherté de la vie et les incertitudes sociales. Pour Khalifa Sall et Mbaye Dione, la priorité est claire : il faut réconcilier les impératifs de justice sociale avec le respect des cadres démocratiques, tout en instaurant une opposition dite « responsable », capable de critiquer mais aussi de proposer.

L’innovation majeure de ce rapprochement réside dans la création d’un cadre de concertation permanent. Ce mécanisme de suivi, placé sous la direction directe des deux leaders, a pour mission d’harmoniser les positions de l’AFP et de Taxawu sur les grands dossiers de l’heure. Cette structure vise à éviter la dispersion des forces d’opposition et à créer un bloc capable de peser sur les décisions législatives et nationales, tout en lançant un appel vibrant à l’unité de tous les acteurs politiques pour bâtir une alternative « gagnante ».

Pendant que l’AFP et Taxawu organisent la résistance institutionnelle, le Front pour la défense de la République (FDR) a choisi un ton nettement plus belliqueux. Dans une déclaration au vitriol, le collectif dénonce ce qu’il appelle un « coup de force institutionnel ». Au cœur du grief : la modification de l’article L.29 et l’abrogation de l’article L.30 du Code électoral. Pour le Fdr, ces changements ne sont pas des réformes de progrès, mais une rupture brutale avec le consensus électoral hérité de 1992, qui garantissait jusqu’ici une certaine stabilité au pays.

L’opposition ne mâche pas ses mots en affirmant que cette loi est « taillée à la mesure d’un seul homme ». Elle vise sans ambiguïté Ousmane Sonko, dont l’éligibilité avait été foudroyée par sa condamnation pour diffamation dans l’affaire Mame Mbaye Niang. Le FDR accuse le régime de vouloir tordre le bras à la loi en lui conférant une portée rétroactive, uniquement pour valider les ambitions personnelles du leader de Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) et gommer son statut judiciaire de contumax, jugé incompatible avec les standards de la magistrature électorale.

L’offensive du FDR prend également un tournant judiciaire et administratif en dénonçant une instrumentalisation des appareils d’État. Le communiqué pointe du doigt le ministère de l’Intérieur pour une inscription sur les listes électorales jugée « frauduleuse » et le ministère de la Justice pour avoir facilité une révision de jugement dans un « manifeste conflit d’intérêts ». Ces accusations de corruption institutionnelle ternissent l’image de « rupture » et de « transparence » que le nouveau régime s’efforce de projeter depuis son accession au pouvoir.

Le document soulève par ailleurs une question de légitimité parlementaire explosive. Selon le FDR, la majorité actuelle à l’Assemblée nationale ne serait que le fruit d’une « rétention illégale » d’une décision du Conseil constitutionnel. En remettant en cause la composition même de la représentation nationale, l’opposition cherche à délégitimer chaque texte voté par les députés de la majorité, plongeant les institutions dans une crise de confiance profonde et durable.

Face à ce qu’il qualifie de « forfaiture », le Front exige désormais le retrait immédiat et sans condition des textes de loi contestés. Il refuse tout simulacre de discussion et réclame l’ouverture d’une concertation inclusive sur le Code électoral, qui serait arbitrée par des personnalités neutres et indépendantes. Pour le FDR, la concertation ne peut avoir lieu sous la menace d’un fait accompli législatif qui favoriserait un camp au détriment de l’équité démocratique.

L’opposition prévient que la bataille ne se gagnera pas uniquement dans les hémicycles ou les salons feutrés. La Conférence des leaders du FDR a déjà lancé le mot d’ordre de mobilisation générale, annonçant des manifestations massives à Dakar et dans les régions. En invoquant le droit à la « résistance » face à une loi devenue « l’instrument d’une faction », l’opposition sénégalaise prépare le terrain à une épreuve de force populaire, mettant le régime de Pastef face à son premier grand défi de stabilité intérieure.

La rédaction de Xibaaru