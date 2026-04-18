Elle ouvre la fenêtre pour aérer…sa fille chute du 5ème étage

Le drame s’est produit jeudi après-midi à Metz, en Moselle.

Vers 16h30, une fillette de 5 ans a été grièvement blessée après avoir chuté du 5e étage d’un immeuble situé boulevard de l’Europe.

L’enfant a été transportée dans un état critique à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé mais elle souffre de « fractures multiples mais son état stable.

Le papa se trouvait au travail au moment des faits. La mère était présente et s’occupait des enfants.

« Elle venait d’ouvrir la fenêtre de la cuisine pour aérer. Elle serait partie changer son plus jeune fils lorsque la chute de sa fille est survenue » a détaillé le procureur de la République de Metz, David Touvet, à Lorraine Actu.

Une enquête a été ouverte.

Source : F D