Matam : l’ADEPME appelle à libérer le potentiel entrepreneurial de la région

Lors du Comité Régional de Développement de Matam, le Directeur général de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), Alpha Thiam, a livré un discours fort en faveur de la transformation économique du territoire.

Devant les autorités administratives, les responsables locaux et les acteurs économiques, M. Thiam a rappelé que Matam est « une région de potentiel, une région d’énergie, une région d’avenir ».

Selon lui, la véritable question n’est plus de savoir si Matam peut se transformer, mais si les forces vives du territoire sont prêtes à « libérer toute la force entrepreneuriale » déjà présente chez les producteurs, éleveurs, commerçants, jeunes et femmes.

Le Directeur général de l’ADEPME a insisté sur les atouts majeurs de la région : son potentiel agro-sylvo-pastoral, la vitalité du commerce transfrontalier et l’engagement des femmes et de la jeunesse. Toutefois, il a souligné la nécessité de lever des contraintes persistantes, notamment l’accès au financement, la structuration des entreprises, la formation technique et managériale, ainsi que l’accès aux marchés.

Dans son intervention, Alpha Thiam a inscrit cette dynamique dans la vision de l’Agenda Sénégal 2050, qui met l’accent sur la souveraineté économique et la valorisation des ressources locales. Il a rendu hommage au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko pour leur orientation stratégique en faveur d’un secteur privé national fort et inclusif.

L’ADEPME, a-t-il rappelé, se positionne comme « un partenaire de terrain, un accélérateur d’initiatives, un catalyseur d’opportunités ». Ses axes d’action incluent la formalisation des entreprises locales, le renforcement des capacités techniques et digitales, l’appui à l’accès au financement, le développement de chaînes de valeur agricoles et pastorales, ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

« La transformation de Matam dépend de votre audace, de votre volonté de vous structurer et de croire que oui, ici, on peut créer des entreprises compétitives, innovantes et durables », a martelé M. Thiam.

Alpha Thiam a réaffirmé l’engagement de l’ADEPME à accompagner durablement les entrepreneurs de la région afin de bâtir un écosystème entrepreneurial fort, créateur d’emplois et porteur d’espoir.