Centenaire de Wade : L’ancien président sera-t-il au Sénégal ?

Si l’organisation des festivités entourant la célébration des 100 ans de Me Abdoulaye Wade, est désormais bien calée, une inconnue subsiste toutefois : la présence effective de l’ancien Président du Sénégal de 2000 à 2012 sur le sol national. Retiré à Versailles, en France, depuis 2022, l’ancien chef de l’État y vit aujourd’hui dans une grande discrétion.

S’agissant de son état de santé, un «responsable influent du parti», cité par L’Observateur, se veut rassurant. L’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias (Gfm) affirme que le patriarche « se porte bien et se repose ». Toutefois, la réalité de son grand âge, à l’approche de ce cap des 100 ans, rappelle inévitablement les contraintes physiques liées à un voyage.

À ce stade, avance le titre de Gfm, aucune décision n’a encore été arrêtée quant à son retour au Sénégal pour la cérémonie. Si la formation libérale ne cache pas que son « plus grand souhait » est de voir son leader assister personnellement à l’événement, la décision finale revient exclusivement à Me Wade lui-même, en concertation avec sa famille et son cabinet.