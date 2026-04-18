En fuyant la police…il oublie sa drogue et son permis de conduire

La traque nocturne menée par le commissariat urbain de Tivaouane a porté ses fruits. Dans la nuit du 15 au 16 avril 2026, une opération de sécurisation a permis la saisie d’un véhicule utilisé pour le trafic de stupéfiants au quartier Keur Cheikh.

​Il était environ 02h30 du matin lorsque les éléments de la brigade de recherches, en patrouille de routine, ont été alertés d’un manège suspect. Un individu, à bord d’une Peugeot 206 immatriculée DL-0305-C, se livrait à un trafic de chanvre indien dans les ruelles du quartier Keur Cheikh, rapporte Seneweb.

À l’arrivée des forces de l’ordre, le suspect a immédiatement pris la fuite au volant de son véhicule. Une course-poursuite s’est engagée dans les artères de la ville sainte, avant que le conducteur, acculé, n’abandonne sa voiture à hauteur de « Sinou Khaly » pour s’évanouir dans la nature à pied.

La fouille minutieuse du véhicule a permis aux enquêteurs de mettre la main sur des éléments compromettants. Dans la boîte à gants, outre un téléphone portable de marque Samsung A22, treize (13) cornets de chanvre indien ont été découverts.

​Plus déterminant encore, les policiers ont retrouvé les pièces du véhicule ainsi qu’un permis de conduire au nom d’A.Gaye, né le 1er janvier 2004 à Tivaouane.

​Le véhicule a été immobilisé et placé sous scellés au commissariat urbain. Si le suspect court toujours, les investigations se poursuivent activement pour l’interpeller.