En fuyant la police…il oublie sa drogue et son permis de conduire

La traque nocturne menée par le commissariat urbain de Tivaouane a porté ses fruits. Dans la nuit du 15 au 16 avril 2026, une opération de sécurisation a permis la saisie d’un véhicule utilisé pour le trafic de stupéfiants au quartier Keur Cheikh.
Il était environ 02h30 du matin lorsque les éléments de la brigade de recherches, en patrouille de routine, ont été alertés d’un manège suspect. Un individu, à bord d’une Peugeot 206 immatriculée DL-0305-C, se livrait à un trafic de chanvre indien dans les ruelles du quartier Keur Cheikh, rapporte Seneweb.
À l’arrivée des forces de l’ordre, le suspect a immédiatement pris la fuite au volant de son véhicule. Une course-poursuite s’est engagée dans les artères de la ville sainte, avant que le conducteur, acculé, n’abandonne sa voiture à hauteur de « Sinou Khaly » pour s’évanouir dans la nature à pied.
La fouille minutieuse du véhicule a permis aux enquêteurs de mettre la main sur des éléments compromettants. Dans la boîte à gants, outre un téléphone portable de marque Samsung A22, treize (13) cornets de chanvre indien ont été découverts.
Plus déterminant encore, les policiers ont retrouvé les pièces du véhicule ainsi qu’un permis de conduire au nom d’A.Gaye, né le 1er janvier 2004 à Tivaouane.
Le véhicule a été immobilisé et placé sous scellés au commissariat urbain. Si le suspect court toujours, les investigations se poursuivent activement pour l’interpeller.