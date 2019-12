Moustapha Diakhaté : « j’ai appris mon limogeage sur internet »

Moustapha Diakhaté, ancien chef de cabinet du président Macky Sall était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang. Il dit avoir appris son limogeage sur les réseaux sociaux et que le président s’est bunkerisé :

« J’ai appris mon limogeage sur les réseaux sociaux et je dis que c’est par watsapp qu’il m’avait annoncé le poste de chef de cabinet. Personnellement je lui ai dit d’annoncer toute nomination et tout limogeage. Si quelqu’un te confie quelque chose, c’est normal qu’il l’annonce à la personne concernée. Je ne peux pas parler avec le président Macky Sall qui s’est bunkérisé. Je lui conseille plus d’ouverture car tout ce que je lui souhaite c’est une sortie honorable. J’ai quitté un père en l’occurrence Me Abdoulaye Wade pour rejoindre un frère Macky Sall. Pour que le pays soit émergent, il faut que le président Macky Sall travaille dans le sens de conduire le pays jusqu’en 2035. Je ne suis pas un 100 % sur rien »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn