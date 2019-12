Moustapha Diakhaté, ancien chef de cabinet du président Macky Sall était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang. Il confirme les propos qui lui ont valu son limogeage du palais…

Sur le troisième mandat de Macky

« Ce que je peux retenir est que le président Macky Sall ne doit pas avoir un troisième mandat. D’ailleurs la constitution l’avait déjà pris en compte et j’affirme que le président Macky Sall est en train de faire son dernier mandat » confirme-t-il avant de revenir sur l’épée de Damoclès qui plane sur la tête de tous ceux qui évoque le sujet du troisième mandat : « Je défie quiconque qui me montre un texte qui interdit de parler du troisième mandat. Si on pense que j’ai offensé le parti, on doit me sanctionner suivant le règlement intérieur du parti en me sanctionnant politiquement et non administrativement.

Je ne suis pas d’accord sur la sanction de Sory Kaba qui après avoir parlé du troisième mandat. Il devait l’appelé et lui parlé. Je ne suis pas d’accord sur le principe » Mout mba mont ». On doit se réunir dans les instances du parti et arrêter de se réunir dans des hôtels. Toute decision émanant de ces rencontres ne m’engage pas. Si le président Macky Sall veut museler ses partisans, il doit revoir un peu en arrière avec Abdoulaye Wade qui s’est pris pour la seule constante et il l’a appris à ses dépens ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn