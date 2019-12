Moustapha Diakhaté : « L’Apr est comme un troupeau »

Moustapha Diakhaté, ancien chef de cabinet du président Macky Sall était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang. Il dénonce le fonctionnement du parti APR qui agit comme un troupeau :

L’Apr est comme un troupeau et a dépassé le stade de parti Fan club. Un parti doit être un espace d’homme intègre. Le parti doit concourir à la démocratie mais tous les partis fonctionnent comme un patrimoine personnel ce qui est grave. Si les élections étaient pour demain, l’Apr ne serait même pas deuxième car il a écrasé tout le monde c’est comme un combat de singe ou celui qui se lève va tomber. l’Apr mérite mieux que ce qui se passe actuellement.

Je ne suis pas à l’aise au parti car entre avril et aujourd’hui, toutes les rencontres ne sont que pure perte de temps. Le manque d’organisation du parti ne me donne pas envie d’assister aux réunions du part. Si on nous écarte du Secrétariat Exécutif je ne peux que m’en réjouir. Le GIE est plus structuré que l’Apr. Je ne suis pas dans les dispositions de créer un parti car mieux vaut être dans la racaille qu’autre chose. Le peuple doit être des citoyens exigeants. Le président a déjà obtenu ce dont il voulait de l’Apr donc on doit œuvrer pour la pérennisation. »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn