Moustapha Diakhaté, ancien chef de cabinet du président Macky Sall était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang. Il dit être toujours en de bons termes avec la première Dame même s’il ne voit pas le président :

« Je suis toujours ami avec la première dame. J’ai déjeuné avec elle récemment et il sait ce que j’ai fait pour son mari. Je ne maraboute jamais une personne et je dis que j’ai porté les habits de Macky Sall grâce à Marième Faye. Je suis contre les gens qui vivent de la politique. Je laisse au Bon Dieu deux choses : la mort et la prospérité. J’assume mes positions et j’ai éduqué mes enfants à la vie car ils sont tous dans des écoles publiques. Il faut se préparer à tout »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn