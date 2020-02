Nafi Ngom Kéita accusée d’être l’auteur du livre de Pape Alé

Les boucliers de Cheikh Oumar Anne: «Nafi Ngom Kéita est la vraie auteure du livre de Pape Alé Niang… »

« Il faut que les Sénégalais sachent que c’est Nafi Ngom Keïta qui a écrit le livre faisant état d’un soi-disant scandale au COUD et non Pape Alé Niang, qui n’est qu’un vulgaire mercenaire. Nafi Ngom Keïta lui a donné les moyens d’aller exécuter une mission, après que son rapport sur le COUD, truffé de mensonges, a été cloué au pilori par Cheikh Oumar Anne, le personnel du COUD, les cadres de la boîte, les étudiants. Nafi Ngom a fait du chantage qui n’a pas prospéré. Ensuite, elle a tout fait pour que Cheikh Oumar Anne soit entendu et relevé de ses fonctions sur la base de gros mensonges. Elle a même rampé devant une autorité pour ça. Juste après sa conférence de presse, elle appelé quelqu’un pour lui dire : ‘J’ai eu Cheikh Oumar Ann et je l’ai liquidé’. Mais, finalement, c’est elle qui a été liquidée. Elle se croyait au-dessus de tout le monde. C’était mal connaître Cheikh Oumar Anne qui est de bonne formation politique et intellectuelle, qui a été un syndicaliste. Il lui était supérieur. Nafi était sûre de sa puissance, personne n’osait l’affronter. Elle ne pardonnera jamais à Cheikh Oumar Anne de l’avoir fait tomber. Rancunière, elle veut coûte que coûte ramener à rien Cheikh Oumar Anne qui est imbu de valeurs. Mais, c’est peine perdue. Elle veut faire porter le chapeau de sa déchéance à Macky Sall. Ce qui lui fait mal, c’est que Cheikh Oumar Anne progresse et réussit tout ce qu’il entreprend. Elle fait de la délation en sortant un livre. Son objectif est de faire de Cheikh Oumar Anne un symbole de la mal-gouvernance de Macky Sall. Mais, ses arguments sont très faibles. Son livre est un truffé d’erreurs et d’amalgames. Elle parle de complicité, de recrutement à titre posthume, de subventions et de la visite du Président à l’Université. Nafi essaye d’amener un nouvel argumentaire. Elle impute même des faits à Cheikh Oumar Anne qui ne relèvent pas de sa gestion. Notre leader va utiliser les mêmes armes qu’eux et va porter plainte. Cheikh Oumar Anne va les écraser. Nafi a le choix : soit elle s’arrête pour reconnaître les succès de Macky Sall, ou bien, elle essaye, dans un dernier soubresaut, d’exister. Mais, ce sera peine perdue, parce qu’elle ne se relèvera jamais de sa chute qui a été trop lourde. Nous ne laisserons plus personne s’attaquer à notre leader avec des arguments aussi légers. Nous allons appliquer la loi du Talion ».