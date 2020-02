En ce premier jour du mois de février 2020, Kolda, a exécuté le concept de » Clean D’Ay ». Cette opération qui consiste à un grand nettoiement de l’espace vie ou environnement. Sous la conduite du ministre de l’agriculture et de l’équipement rural en collaboration avec l’association « les amis du fleuve », les populations ont donné un nouveau visage aux alentours du pont Abdoul Diallo. Sur les lieux, Moussa Baldé en tenue de sport, est passé à l’action au même titre que les populations venues pour la circonstance. En l’absence du maire Abdoulaye Bibi Baldé, son premier adjoint Daouda Sidibé était en action sur les lieux avec sa forte délégation. Même son de cloche pour le conseiller à la présidence. Thierno Bocar Baldé dit Doura a mouillé le maillot avec ses hommes. Ils étaient nombreux à participer à cette opération de nettoiement, derrière le ministre Moussa Baldé par ailleurs président du conseil département. Des élèves des établissements de la commune en majorité ceux du CEM Kolda 2, ont joué leur partition. Après les abords du pont et sous l’infrastructure, Moussa Baldé et sa délégation se sont rendus dans les locaux du service régional de l’agriculture pour les mémés causes. Ici aussi un grand coup de balai a rendu les lieux propres et accueillants. C’est dire que le » Cleanning Day » a été bien assuré dans la capitale du Fouladou sous l’effet Moussa Baldé qui lui a remercié les populations pour cette forte mobilisation.

ELHADJI MAEL COLY