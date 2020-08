Nasire Ndome : « La campagne agricole vers une nouvelle dynamique »

Lors du conseil du ministre du 15 juillet 2020, Le Chef de l’Etat, abordant la campagne agricole, a souligné l’importance qu’il accorde à son bon déroulement. Il a demandé dans cette perspective, au Gouvernement de prendre, en relation avec les acteurs du monde agricole, toutes les mesures nécessaires à la mise en place, préventive et transparente, dans les zones de production, des dispositifs et mécanismes de cession, de supervision, de contrôle et de distribution des semences et engrais subventionnés par l’Etat.

Récemment, Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait le point sur la situation de la pluviométrie, la mise en place des intrants et l’exportation des produits horticoles pour donner un avant-gout d’une bonne organisation de la préparation de la campagne agricole qui s’annonce prometteuse.

La campagne agricole s’annonce favorable cette année en dépit de la calamité sanitaire de la COVID 19 suivie et accompagnée d’une crise économique sans précèdent au Sénégal et dans le monde. La maladie a frappé tous les secteurs surtout l’agriculture dans toute sa chaine de valeurs. En effet, le confinement, l’Etat d’urgence et les restrictions ont frappé de plein fouet le secteur au niveau de la production et à la commercialisation.

Sur impulsion du président Macky SALL , l’agriculture a connu une nouvelle dynamique et une nouvelle aspiration sur sa politique agricole , il a pour vision de mettre l’agriculture comme moteur de croissance , de richesse et de création d’emploi.

Cette année, le président Macky SALL a injecté 60 milliards plus de 20 milliards par rapport à l’année dernière, une mesure salutaire pour mieux accompagner les paysans et le secteur à mieux travailler pour l’atteinte des objectifs définis par le président SALL.

Ainsi, l’objectif est centré à l’atteinte de la sécurité alimentaire étant donné que les importations en période de COVID 19 sont incertaines et aléatoires. Les pays exportateurs risqueraient de conserver leurs productions par peur des aléas de mauvaises tournures des enjeux de la COVID 19.

Par conséquent, l’Etat fixe l’objectif de la production de cette année qui s’élève à 3 millions de tonnes. Sur le riz, le Sénégal cherche toujours l’autosuffisance mais cette année l’objectif est fixé sur la sécurité alimentaire pour permettre aux populations sénégalaises d’être en sécurité en matière d’alimentation.

Concernant le riziculture, l’Etat à travers, le ministère de l’agriculture et de l’ingéniosité du ministre Moussa BALDE a doté les paysans d’une quantité de 10.000 Tonnes de semences certifiées de riz, une augmentation de 3000 Tonnes par rapport à l’année dernière.

Sur cette même lancée, l’Etat accompagne le monde rural de 2000 tracteurs.

Compte tenu des trois axes stratégique du ministre : la maitrise de l’Eau, la recherche et la numérisation de l’agriculture, la majorité des acteurs s’accordent que la vision est bonne et les démarches inclusive et participative.

Compte tenu de la bonne pluviométrie jugée excédentaire, l’espoir est permis pour dire que la production record aura lieu en riz, en maïs en sorghos et en arachide pour le bonheur des populations et la satisfaction des sénégalais et l’Etat.

Nasire NDOME