National 1, AS Saloum sacrée championne

Les rideaux sont tombés pour la saison de football de la ligue defootball amateur.

C’est au stade Iba Gueye de Mbacké que le derby du Saloum s’est tenu avec la finale de National 1 entre l’AS Kaffrine et l’AS Saloum qui a tenu toutes ses promesses.

Après une entame de match terne et sans jeu de part et d’autre, les nombreux supporters venus de Kaolack et de Kaffrine ont tenu en haleine le stade avec de belles notes musicales.

En seconde période, ce sont les protégés de Celle Dieng qui ont pris le jeu à leur compte. Une domination qui est sanctionnée par l’ouverture du score à la 83ème minutes. Après avoir longtemps mené au score, les joueurs de l’AS Kaffrine ont levé le pied et donné plus de confiance aux Kaolackois qui d’un coup franc idéalement placé, ont réussi à égaliser dans les ultimes secondes du match. C’est finalement les Kaolackois qui vont s’imposer aux TAB (tirs aux buts) et s’adjugent le trophée de la Ligue de football amateur.

Une finale jouée devant un parterre de sommités du football sénégalais avec le président de la ligue amateur Abdoulaye Seydou Sow, le président Amadou Kane de la fédération sénégalaise de football, de Abdoulaye Fall, président de la ligue de Diourbel ainsi que d’autres personnalités du monde sportif. Le préfet de Mbacké, Khadim Hanne était aussi présent dans la loge officielle.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn