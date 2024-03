Nationalité française : Kémi Seba brûle son passeport français en direct…

Le gouvernement français a lancé une procédure pour retirer la nationalité française à l’activiste franco-béninois Kémi Seba, citant ses propos et actions anti-français. Seba a répondu en qualifiant cette action de négrophobe et a déclaré sur Twitter qu’il ne mendierait rien et resterait fier de ses origines africaines. Et il est passé à l’oeuvre en brûlant son passeport français dans un hôtel de Paris…

🇫🇷 Le militant Kemi #Seba a brûlé son passeport français à Paris et a déclaré : "Votre passeport n’est pas un os que vous nous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme Noir libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre."pic.twitter.com/wJBDpB2ZVI — Cerfia (@CerfiaFR) March 16, 2024