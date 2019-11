Son Excellence le Président Macky Sall a remporté le Mercredi 13 Novembre, le prix MEDays de l’année 2019 à Tanger au Maroc. Ce prix récompense son leadership et tous les efforts consentis pour le développement du continent Africain. En effet à travers son programme le PSE ( Plan Sénégal Émergent), très ambitieux pour accélérer la marche du pays vers l’émergence, le Président Macky Sall entend faire de Sénégal , un hub économique et sociale sur le moyen et long terme doté d’infrastructures de dernière génération.

Le transport est au cœur de ses préoccupations avec l’arrivée du TER ( Train Express Régional) à fort impact sur le développement humain et du BRT, le projet de Bus Rapid Transit (BRT) qui devrait relier le centre-ville de la capitale sénégalaise à sa banlieue d’ici 2022. Une manière de fluidifier la circulation à Dakar où le trafic est extrêmement dense.

La réduction du chômage, l’employabilité des jeunes avec des formations financés par l’état et l’entreprenariat des femmes occupent une place considérable dans le PSE avec des organismes de financement tels que la DER (Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et FAISE (Le Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur).

Les couches les plus vulnérables ne sont pas en reste avec la CMU (Couverture Maladie Universelle) dédiée aux personnes ayant souvent de faibles revenus (monde rural et secteur informel), d’être affiliées à un régime d’assurance maladie et de bénéficier des mêmes soins que les personnes affiliées aux autres régimes de sécurité sociale qui auront accès à tous les soins médicaux gratuitement.

L’APR-Casablanca par le biais de sa Coordinatrice, Mme Ndèye Astou Mbaye félicite son Excellence le Président Macky pour cette Nième distinction depuis son accession au pouvoir qui témoigne son engagement et sa conviction à faire du Sénégal un exemple de développement pour le continent Africain.

Casa, le 14 Novembre 2019

Ndèye Astou Mbaye

Coordinatrice APR-CASABLANCA