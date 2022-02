« Ne fêtez pas la Saint Valentin, c’est satanique »…

La controversée évangéliste nigériane, Funmilayo Adebayo, populairement connue sous le nom de Mummy GO, a fait une autre affirmation controversée selon laquelle la célébration de la Saint-Valentin à travers le monde est « satanique » .

Selon Mummy GO, la journée spéciale réservée aux amoureux ne vaut pas la peine d’être célébrée. Elle a expliqué que la Saint-Valentin, célébrée tous les 14 février, a été initiée par le royaume des ténèbres pour détruire les gens.

L’évangéliste a déclaré: «L’histoire qui s’est produite selon laquelle ils ont dit qu’ils célébraient la Saint-Valentin ne mérite pas d’être célébrée. L’histoire n’a rien à célébrer, mais l’ennemi l’a simplement choisie parce que cet homme – Valentino ou comment l’appelaient-ils – ils savaient que tout le monde l’aimait parce que c’est une bonne personne, qui a aidé les gens et montré de l’amour à tout le monde.

Pourtant, comment est-il mort ? Il est mort d’une mort inutile et terrible. Il est mort de déception si vous connaissez très bien l’histoire. Est-ce quelque chose qui doit être célébré? Non. Mais ils l’ont choisi à dessein parce que le royaume des ténèbres a besoin d’un jour dédié à la chute, à la destruction et comment convaincre les gens de célébrer l’immoralité : ils utilisent des personnages populaires aimés des autres. »

Qui est Valentin De Terni ou Saint Valentin?

Valentin de Terni, plus connu sous le nom de Saint Valentin est un moine qui a refusé de se soumettre à l’Empereur Claude II Le Gothique. A l’époque, l’empereur Claude II voulait interdire le mariage pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancées plutôt que de partir à la guerre. Valentin de Terni continua de marier des couples et défia l’autorité de l’empereur. Il fût alors emprisonné ! C’est là qu’il rencontra la fille de son geôlier : Julia, une jeune fille aveugle.

Elle demanda à Valentin de lui décrire le monde. A force de rencontres et d’échanges, ils tombèrent amoureux jusqu’à ce qu’un miracle se produit : Julia recouvra la vue ! Ce miracle fût partager et relayer partout. Si bien que Claude II Le Gothique, qui n’aimait pas les chrétiens, décida de condamner à mort Valentin de Terni. Il est alors devenu martyr et sera considéré comme le Saint Valentin par le pape Gélas Ier qui…lire la suite ici