Nécrologie : Le khalife général de Médinatoul Houda n’est plus

Thierno Amadou Baldé, le khalife général de Médinatoul Houda n’est plus. Il s’est éteint dans la nuit du lundi 05 au matin du mardi 6 décembre 2022. Le saint homme était le khalife général de la communauté firdounké qui partage la même cité religieuse de Médina Gounass.

Le décès de Thierno Amadou Baldé a fait réagir Abdoulaye Baldé. « C’est avec une immense tristesse et une profonde douleur que j’ai appris le rappel à Dieu de mon très cher Papa, Thierno Ahmadou Balndé, khalif général de Madinatoul Houda, guide religieux de la communauté du ‘FOULADOU’. Le décès de ce saint homme d’une dimension exceptionnelle, qui a consacré toute sa vie à œuvrer pour l’unité, la solidarité et le rayonnement du ‘FOULADOU’, est une grosse perte pour toute la communauté. Il fut pour moi un père, un confident et un conseiller qui m’a toujours soutenu et accompagné. En ces circonstances douloureuses, je présente à toute la UMMA Islamique, à la communauté du ‘FOULADOU’, à sa famille ainsi qu’à ses proches, mes condoléances les plus attristées. Qu’Allah SWT l’accueille dans son paradis céleste et que firdaws soit sa dernière demeure », a-t-il écrit sur sa page Facebook.