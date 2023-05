Nécrologie : MLD présente ses condoléances à…Taslima

Suite au décès de son oncle et marabout Elhadji Cheikh Sidya Diaby, Khalife de Elhadji Mouhamadou Fodé Diaby, le Président Mamadou Lamine Diallo (MLD) a effectué un voyage à Taslima présenter ses condoléances au nouveau Khalife, Elhadji Makhily Diaby, ancien ministre et ambassadeur, grand intellectuel, écrivain, au fils aîné du défunt Elhadji Khalifa Diaby ainsi qu’à toute la famille de Elhadji Mbal Fodé Diaby.

Le nouveau Khalife a été très sensible de la venue du Président du Mouvement Tekki. Il n’a pas tari d’éloges à l’endroit de MLD, qu’il considère comme un brillant intellectuel, dont l’engagement politique est adossé à de grandes idées pour le Sénégal et pour l’Afrique, de constance politique et de courage patriotique. Il n’a oublié de rappeler les immenses qualités de feu Adama Diallo, ancien ministre et député Maire de Sédhiou, père de MLD. Le candidat à la présidentielle de 2024, après Taslima est allé présenter ses condoléances au khalife de Ndiandanké, Elhadji Sankou Diaby qui lui renouvelle ses prières et encouragements pour la victoire en 2024.

La délégation de Tekki a été chaleureusement reçue au Gamou de Mankonomba par le grand marabout Elhadji Ibrahima Cissé connu sous le nom de Paa Cissé de Mbour. Ce dernier le plébiscite devant une foule venue de partout. C’est dans même logique que le leader de Tekki est allé à Dianah Bah auprès du Khalife et

Imam Elhadji Demba Souané, recueillir ses prières et conseils.

La tournée a été bouclée à Tabatou, village créé en 2011 par l’illustre Elhadji Karamba Massembé GASSAMA. De cette riche rencontre, après lui avoir présenté ses condoléances, le Président MLD témoigna sa grande administration au marabout et révéla son rôle décisif pour le retour de la paix lors de la guerre meurtrière du Biafra qui s’est déroulée du 06 juillet 1967 au 15 janvier 1970.

Le Président MLD révèle que les précieuses prières de Elhadji Karamba Massembé, sous l’impulsion de Cheikh Al Islam Baye Niasse et de Serigne Cheikh Gaiëndé Fatma ont permis d’arrêter les ambitions séparatistes du Gouverneur militaire Odumegwu Ojukwu et de permettre aujourd’hui l’émergence d’un État uni et démocratique.

Le Président MLD affirma devant le chef qu’il pense avoir acquis suffisamment d’expériences pour diriger et porter le développement du Sénégal. Ce que confirma le marabout avant de le laisser terminer son discours.

Le Chef religieux a prié pour le défunt Elhadji Sidya de Taslima à l’entame de ses propos avant de prier pour le candidat MLD et sa délégation.

Correspondance particulière de M. Konaté