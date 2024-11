Négligence : René Capain Bassène porte plainte contre l’hôpital de la Paix

RENÉ CAPAIN DÉPOSE UNE PLAINTE POUR NÉGLIGENCE MÉDICALE CONTRE LA MÉDECIN DU SERVICE ORL DE L’HÔPITAL DE LA PAIX DE ZIGUINCHOR

Ce jeudi 28 novembre, le journaliste d’investigation René Capain Bassène a adressé une plainte au Procureur de Ziguinchor contre la Médecin du service ORL de l’hôpital de la Paix pour négligence médicale sur sa personne. Cette plainte, conformément à la procédure carcérale, est déposée au bureau du Directeur de la Maison d’arrêt de Ziguinchor ce matin.

En effet, tout est parti des tortures subies en janvier 2018 perpétrées par les gendarmes venus de Dakar dans le cadre de l’enquête sur le drame survenu de Boffa-Bayotte survenu le 6 janvier 2018. Arrêté dans des conditions inhumaines, puis torturé, René a subi de fortes lésions au niveau de l’oreille droite ayant occasionnées sa perforation du tympan droit. Cette perforation a été confirmé par les examens réalisés par les services ORL de l’hôpital Régional de Ziguinchor le 01 Août 2019. Au sortir de cette consultation qui confirme la perforation, un rendez-vous clairement prescrit et prévu pour le 20 Août 2019 à 7h. Cependant, malgré le, René a été confronté à un niet par la direction de la MAC sans aucune explication de l’objet du refus.

Il a fallu attendre le 10 octobre 2024 pour rouvrir son dossier. La consultation faite par le Dr Lamine Mahara Kallo a non seulement confirmé mais pire atteste de l’aggravation de la situation et qu’une tympanoplastie serait préconisée. Un autre rendez-vous+ résultats des examens VPA et BPO est fixé pour le 28 octobre 2024. Rendez-vous respecté et les résultats des différents examens attestent René apte à subir l’intervention comme le montre le certificat de visite pré-anesthésie signés les Dr Amadou Korca Diallo, DES Anesthésie-Réanimation et Dr Mane Diouf, ORL et Chirurgienne cervico-faciale. Les frais D’hospitalisation ayant été payés par la MAC de Ziguinchor pour 48h car devant être mis dans des conditions optimales pour récupérer.

Le jour-J, bizarrerie et incompréhensible attitude de la médecin et de son équipe atteignent leurs paroxysmes dans la salle d’opération. René admis au bloc se voit retourné dans sa chambre sans qu’il ne soit (i)opéré, (ii)laissé sans assistance et sans suivi et (iii) sans qu’aucune explication de sa situation ne lui soit communiquée de même qu’au garde pénitencier qui veillait sur lui. Réveillé et mal en point (vomissements, prise de froid…) la médecin et son équipe informées de la situation délicate dans laquelle il se trouvait n’ont pas fait réagi. Pas de moindre déplacement pour constater. Le malheur ne venant pas seul, elles ont autorisé sa sortie de l’hôpital sans aucune pièce justificative écrite malgré l’insistance du garde pénitencier d’obtenir ce papier lui permettant de le ramener légalement à la prison. A la prison, dans un état inquiétant, René est admis à l’infirmerie pour des soins (perfusion) afin de calmer ses douleurs. René est devenu pâle, affaibli, sans appétit, l’écho de sa voix jadis puissance peine à se faire entendre, douleur musculaire, douleur au niveau des articulations, de la colonne vertébrale, des reins…. Ayant compris sa bévue, la médecin pour se dédouaner appelle à la prison non pas pour s’enquérir de la situation de René mais pour se laver aux grandes eaux et vouloir dégager en touche sa responsabilité déjà engagée en voulant faire croire qu’elle n’était pas au courant de la libération de René de l’hôpital. Par ailleurs une rencontre entre la médecin, le Major de la prison et René s’était tenue à l’hôpital de la Paix. C’est au sortir de cette rencontre que le journaliste à travers les explications « irresponsables » de la médecin qu’il a conforté la thèse qu’une négligence a été sciemment orchestrée contre sa personne et a décidé de l’ester en justice. Pourtant, le code de déontologie médical décret n° 67 –147 du 10 février 1967 statuant en son article 6 : « Le médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur ordre formel et donné par écrit, des autorités qualifiées ». Mieux encore dans son article 3 : « Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient les opinions, leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent ». Outre ces articles précités, l’article 2 nous enseigne que : « Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin ».

En somme, vu la gravité et de la délicatesse de la situation qu’est ce qui expliquerait cette négligence qui pourrait être fatale à René ? Cette négligence complice nous ouvre à un questionnement légitime. Le refus de poursuite en 2019 les soins de René ne serait-il pas complice de tentative de « couvrir » les gendarmes ayant perpétrés cette forfaiture à la quête d’aveu en évitant que son certificat médical ne soit versé par ses avocats dans le dossier et par ricochet confirmer les propos de Capain d’« avoir été torturé atroces par les gendarmes». Mais cet ordre de non poursuite de ses soins de René venait-il de qui exactement? A quelle fin ?

Au demeurant, au regard de sa condamnation « forcée » basée sur du non droit malgré les tortures, la violation de ses droits les plus élémentaires, l’absence de preuves techniquement et matériellement prouvées par la chambre criminelle en première instance comme en appel à cela vient s’ajouter cette hérésie médicale nous nous demandons pourquoi ce harcèlement et cet acharnement sur le journaliste René Capain Bassène?

Nous tenons a redire a l’opinion nationale et internationale que jamais René Capain Bassène n’a souffert dans sa vie d’une pathologie ou quelconque maladie.

Nicolas Silandibithe Bassène