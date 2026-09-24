New York : Diomaye a échangé avec le président finlandais Alexander Stubb

En marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu avec son homologue finlandais, Alexander Stubb. Les deux dirigeants ont notamment abordé les relations entre le Sénégal et la Finlande ainsi que les perspectives de renforcement de leur coopération.

Après la signature du protocole d’accord entre la Société africaine de raffinage (SAR) et la compagnie turque Yamata, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré le Président de la République de Finlande, Alexander Stubb, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les deux Chefs d’État ont passé en revue l’état des relations entre le Sénégal et la Finlande et exploré les voies susceptibles de renforcer leur coopération.

Les échanges ont également porté sur les grandes questions internationales inscrites à l’ordre du jour de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Cette rencontre s’inscrit dans la série d’entretiens que le Chef de l’État tient à New York avec ses homologues, dans le cadre du dialogue et de la promotion des partenariats du Sénégal.