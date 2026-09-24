Politique

New York : Diomaye accorde un entretien à France 24 et RFI

Par Xibaaru
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En marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé ce jeudi 24 septembre 2026 un entretien de 20 minutes à France 24 et RFI. L’interview sera diffusée ce jour à 18h10 sur les deux antennes.

Le chef de l’État y revient notamment sur son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies, sur l’accord avec le FMI ainsi que sur la situation économique et politique du Sénégal.

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