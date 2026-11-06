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Ngagne Demba Touré adresse une mise en garde à Yankhoba Diémé

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Les échanges verbaux se poursuivent entre des responsables politiques, à la suite des déclarations du ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé. Me Ngagne Demba Touré lui a directement répondu dans une réaction au ton ferme, en faisant notamment référence à la période qui suivra les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

« On verra bien ce qui va se passer après les JOJ », a lancé l’avocat, avant de poursuivre : « Dire que c’est ce gars-là qui administre les forces armées est déjà un tsunami ! »

Me Ngagne Demba Touré a conclu sa réaction par une nouvelle mise en garde adressée au ministre : « Continuez à menacer. Votre réveil sera brutal ! », a-t-il averti.

Cette sortie intervient en réaction aux propos tenus par le responsable de Kiiraay sur Solo Média. Celui-ci avait déclaré qu’il y aurait « un avant, un pendant et un après JOJ ». Des militants de PASTEF soupçonnent que cette déclaration vise leur leader.

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