Niger : Idrissa Diop mise sur la diplomatie américaine pour le retour à un ordre constitutionnel

Idrissa Diop Musicien International et président du conseil scientifique de l’Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (Omart Sénégal) soucieux de la situation grave et insoutenable que vit la population du Niger, condamne avec la dernière énergie la confiscation de la volonté populaire.

L’artiste musicien sénégalais salue toutes initiatives tendant à préserver la vie du président déchu M. BAZOUM ainsi que celle de la population du Niger.

Dans la dynamique des propositions porteuses d’espoirs et de stabilité et de durabilité du chef de la diplomation Américaine M. Anthony Blinken, Idrissa Diop appelle la CEDEAO à CULTIVER LA PAIX par la voie indiquée du Secrétaire d’Etat Américain un grand ami de l’Afrique, un homme de culture, et de reflexes démocratiques donc de PAIX.

Le président du conseil scientifique de l’OMART Sénégal M. Idrissa Diop réitère son soutien au président BAZOUM et aux populations du Niger.

PEACE AND LOVE.

Fait à Dakar le 16 AOUT 2023

LE PRESIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (OMART)

M.Idrissa Diop Musicien International