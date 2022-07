Nigeria : un garçon de 15 ans offre son ami en sacrifice rituel pour devenir riche (vidéo)

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un garçon de 15 ans présentant son ami à un spiritualiste pour qu’il soit tué pour des rituels d’argent.

Les médias nigérians rapportent que les garçons sont des élèves du secondaire vivant au Nigeria et qu’ils sont des meilleurs amis. Le jeune ritualiste en devenir est vu en train de dire en langue locale au spiritualiste qu’il veut utiliser son ami pour des rituels tandis que la victime plaide et rappelle à son ami qu’il est le fils unique de ses parents. Cependant, le garçon a refusé d’écouter et lorsque le spiritualiste lui a demandé s’il était prêt à décapiter son ami si on lui donnait un couteau, il a dit qu’il le ferait.

Toujours dans la même vidéo, lorsqu’on lui a demandé quelle voiture il voulait conduire, il a dit qu’il prévoyait d’acheter une Mercedes GLK lorsqu’il deviendrait riche grâce à des rituels. La victime continue de supplier son ami et cela amène le spiritualiste à demander pourquoi il est venu au sanctuaire s’il ne veut pas mourir. La victime a répondu que son ami lui avait demandé de l’accompagner pour une course et ne se doutant de rien alors il l’a suivi.

Il s’avère que que le plan ait été mis en place par un homme se faisant passer pour un féticheur.

La vidéo a choqué les internautes et cela a lancé une conversation sur les dangers dans laquelle les jeunes de maintenant sont prêts à se lancer pour gagner de l’argent rapidement.

Regardez la vidéo ci-dessous…

Source AM