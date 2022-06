Mankeur Ndiaye victime d’injures et menaces de mort

« Depuis hier j’enregistre des injures et des menaces de sévices physiques et de mort. Je prends à témoin l’opinion nationale et internationale. Je n’ai offensé personne. Je n’ai dit du mal de personne », écrit l’ancien patron de la diplomatie sénégalaise Mankeur Ndiaye sur Twitter. Toutefois, ajoute-t-il, « Je continue de plaider pour le dialogue politique et des élections inclusives ».

Le seul péché de Mankeur Ndiaye c’est d’avoir pris un autre chemin que celui de ses camarades de la mouvance présidentielle. « Depuis des semaines, le monde observe le Sénégal. Notre pays doit continuer d’être un État de droit respectueux des libertés individuelles et collectives, de sa Constitution et des lois et attaché à son unité nationale. Discutons pour pacifier le champ politique », avait-il écrit.