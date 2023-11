Nit Doff visé par quatre (4) chefs d’accusation

Déféré à la cave du palais de justice de Dakar, Mor Talla Guèye alias «Nit Doff», n’est pas encore édifié sur son sort. Il est visé par quatre chefs d’accusation.

Au départ, il a été alpagué pour «diffamation et incitation à l’insurrection». Mais entre son arrestation du 17 novembre 2023 et son déferrement de ce mardi 21 novembre, deux nouvelles charges viennent corser son dossier. Mor Talla Guèye alias Nit Doff est poursuivi les délits «d’outrage envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique et d’outrage au chef de l’état» en plus des deux premiers, précédemment retenus à son encontre. Déféré, aujourd’hui à la Cave du palais de justice de Dakar, l’identité du juge d’instruction chargé de son dossier n’est pas encore connue, renseigne Seneweb.

Le rappeur qui s’est engagé ces dernières années auprès du leader de l’Ex-parti «Pastef-Les Patriotes», Ousmane Sonko, avait, le 12 novembre 2023, lors d’un live sur son compte «Facebook», tenu des propos qui, selon l’enquête, jettent le discrédit sur le président de la république et sur les forces de défenses et de sécurité.

Dans ledit live, l’artiste aurait parlé d’une «complicité entre les forces de l’ordre et les nervis». Allant plus loin, il les aurait accusés d’avoir «commis des crimes et des actes de tortures à l’endroit des jeunes lors des manifestations passées».

L’enquête souligne que le rappeur traite le président de la République de «monstre » et de « Firhaouna » . Il lui est reproché également d’avoir traité les autorités politiques de «voleurs» de «corrompus» et de «traitres». A la fin de son direct, Mor Talla Guète a, toujours selon les résultats d’enquête, «invité la jeunesse sénégalaise à se mobiliser pour la journée du 17 novembre» qu’il considère «comme fatidique».

Toujours dans son speech, le rappeur a invité les patriotes à relayer l’information sur les réseaux sociaux pour imposer la participation d’Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de février 2024. Tout en soulignant que la participation de son leader, Ousmane Sonko, est «une demande nationale, africaine et internationale».

Le vendredi 17 novembre 2023, la section de recherches a été saisie pour l’ouverture d’une enquête sur cette vidéo. Les pandores de Colobane se sont rendus chez lui à « Nord Foire ». Une équipe de surveillance et d’observation aux alentours de son domicile à Yoff où il habite est mise en place.

Aux environs de 15 heures, alors qu’il se trouvait dans son appartement, il a été interpellé. Son droit de se faire assister par un avocat lui a été notifié et il s’est entretenu durant trente minutes avec ses conseils.