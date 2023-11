La recette de l’ONG Otra Africa pour stopper l’émigration

Le phénomène de l’émigration irrégulière a repris de façon exponentielle avec son lot de décès et des images insoutenables de désespoir et de désolation de dizaine de milliers de jeunes africains à l’arrivée sur les côtes européennes. Face à cette catastrophe humanitaire, les équipes de l’ONG internationale Otra Africa ont cherché à comprendre les véritables motifs des départs de la jeunesse africaine et particulièrement sénégalaise.

«Nous avons mené une réflexion profonde et des études techniques afin de présenter des alternatives et des solutions sociales, politiques, administratives et diplomatiques pour arrêter ce phénomène», a déclaré Souleymane Aliou Diallo, président de l’ONG Otra Africa. Il s’agit, selon lui, de connaître, identifier et associer les acteurs directs de l’émigration irrégulière, organiser des rencontres de concertations nationales et internationales, identifier les pays d’accueil et attractifs, trouver des politiques consensuelles, redéfinir les conditions d’obtention de visa, renforcer la cartographie de la formation professionnelle, renforcer le bureau d’appui à l’émigration, équilibrer les salaires dans les métiers, construire des infrastructures culturelles et sportives etc..

Souleymane Aliou Diallo, dans L’As, invite l’Etat à mener des politiques d’investissement pour satisfaire au maximum la demande de la population.