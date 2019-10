Nma Sanders : Papa Madiop Amar et Thiendiaté Bouyo Ndao nommés à la tête…

Papa Madiop Amar, 34 ans, est le fils aîné de feu Ameth Amar. Il a fait ses études supérieures au Collège Boréal de Toronto au Canada et est titulaire d’un « Bachelor in Business Administration ». A son retour au Sénégal en 2007, il a intégré l’équipe commerciale de PASTAMI en qualité de technico-commercial en charge du Modern Trade. Parallèlement à ses activités professionnelles, il a poursuivi ses études et a validé en 2009 son Master en Marketing et Communication à l’Institut Supérieur de Management (ISM campus Dakar).

Il a eu à occuper les fonctions d’assistant marketing en 2009 et a dirigé de 2010 à 2015 le département des ventes export et dernièrement, était désigné coordonnateur commercial de l’unité industrielle de PASTAMI.

Quant à Thiendiaté Bouyo Ndao, il a une expérience de plus de vingt-sept ans dans l’agro-industrie, la gestion d’entreprise, la finance et l’audit. Il était Secrétaire Général de la NMA Sanders depuis Mars 2017. De 2010 à 2016, il était Directeur Général de la SUNEOR (aujourd’hui SONACOS) qu’il avait rejoint en 2007 en tant que Directeur Financier et Comptable.

Il débute sa carrière en 1992 au sein du cabinet Ernst & Young (aujourd’hui EY) comme auditeur financier où il gravit tous les échelons jusqu’au grade de Directeur de mission sénior. En 1998, il fait un bref passage dans le groupe SENTENAC (racheté par la NMA Sanders en 2015) avant de retourner au cabinet Ernst-Young. Il rejoint en 2004 le groupe Assurances Générales Sénégalaises (aujourd’hui AMSA Assurances) en tant que Directeur Financier et Comptable puis Directeur du Contrôle de gestion de l’audit et de l’Informatique.

Thiendiaté Bouyo Ndao, 51 ans, est diplômé de l’École Supérieur de Commerce de Rouen (promotion 1992) et titulaire du Diplôme d’Études Comptables et Financières (DECF) de l’Académie universitaire de Paris-Créteil-Versailles et du diplôme d’Études Financières et Comptables (DECF) de l’Institut National des techniques Économiques de France.